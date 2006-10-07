Рівненська облрада не дала згоди на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувала більшість депутатів облради, які представляють фракції БЮТ, СПУ та Української народної партії (УНП).

Незадоволення з приводу такого рішення депутатів висловив в інтерв’ю журналістам голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК, який зазначив, що в такий спосіб деякі політичні сили намагаються заробити політичний капітал або вирішити власні кадрові проблеми у владі. Напередодні на прес-конференції губернатор висловив думку, що альтернативи підвищенню вартості комунальних послуг не існує.

Водначас один з непримиренних противників зміни тарифів, голова обласної організації партії “Батьківщина” Юрій ПРОКОПЧУК заявив, що така позиція його колег-депутатів – це не політичне замовлення, а тверезий підхід до ситуації, адже питання, на його думку, для більшості людей стоїть так: або платити підвищені тарифи і померти з голоду, або підтримати вимоги опозиції щодо справедливого врегулювання цього питання. Натомість голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК, який також представляє фракцію БЮТ в облраді, повідомив, що рішення про нові тарифи слід приймати негайно. З цього приводу, за його словами, наступного понеділка депутати облради знову зберуться на позачергову сесію.