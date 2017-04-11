Потрібно посилювати протидію російській пропаганді в Європі – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про необхідність посилення протидії російській пропаганді в країнах Європейського Союзу та Східного партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з главами МЗС Словацької Республіки, Угорщини та Чеської Республіки сьогодні в Києві.

«Це про російську пропаганду та нетрадиційну війну проти усього простору ЄС. Тут, і це безумовно, моя позиція - потрібно робити більше в плані того, як протистояти російській пропаганді, створенню фейкових новин», - зазначив Клімкін.

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За його словами, Росія витрачає величезні гроші, створюючи «паралельні реальності».

«Одну з позицій, яку ми обговорювали – це наша взаємодія з простором ЄС. Ми маємо Stratcom (Центр стратегічних комунікацій НАТО – УНІАН), і ми дуже добре з ним співпрацюємо», - зауважив міністр.

«Але справа в тому, як протистояти російській пропаганді. І це дуже важливо і для усього Східного партнерства, і ми обговоримо цю позицію завтра», - додав Клімкін.