Ющенко відвідає Національний інститут раку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком відвідає у Києві державну установу «Національний інститут раку».

Як повідомляє прес-служба Президента. В.ЮЩЕНКО виступить перед працівниками інституту, огляне його приміщення та вручить державні нагороди.

Акредитація ЗМІ за телефонами: 255-63-18, 255-78-44.