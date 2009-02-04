Ющенко відвідає Національний інститут раку
08:10, 04 лютого 2009Політика
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Президент виступить перед працівниками
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком відвідає у Києві державну установу «Національний інститут раку».
Як повідомляє прес-служба Президента. В.ЮЩЕНКО виступить перед працівниками інституту, огляне його приміщення та вручить державні нагороди.
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