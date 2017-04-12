У Держдепі пояснили скандальне питання Тіллерсона про Україну

07:56, 12 квітня 2017
Політика
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Тіллерсон фактично заявив, що США та Європа не повинні скасовувати санкції проти РФ.

Рекс Тіллерсон, держсекретар США / REUTERS

Представник Держдепу США Роберт Хаммонд пояснив, чому держсекретар США Рекс Тіллерсон поставив на саміті в Італії главам МЗС країн G7 питання про те, чому американські платники податків повинні турбуватися про Україну.

Хаммонд назвав питання держсекретаря США про Україну "риторичним прийомом", передає Bloomberg

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Тіллерсон фактично заявив, що США та Європа не повинні скасовувати санкції, введені проти Росії через її вторгнення до України та окупацію Криму.

"Питання, напевно, змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що Трамп може послабити санкції та дозволити колишній радянській державі повернутися на орбіту впливу Росії", - пише Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон перед тим, як відбути з візитом до Москви, поцікавився у своїх європейських колег з країн "Великої сімки", чому американські виборці повинні переживати за конфлікт в Україні.

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Теги: #Україна#США#Тіллерсон