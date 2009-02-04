Уночі горіли приймальні двох депутатів

Дві пожежі сталося сьогодні вночі у приймальнях депутатів у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в столиці, 4 лютого о 01:45 до ГУ МНС надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховій будівлі на вул. Мілютенка, 30/12 в Деснянському районі Києва.

За 6 хвилин пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події. У дворі 9-поверхового житлового будинку в окремо розташованій одноповерховій будівлі горіло приміщення, в якому розміщується громадська приймальня одного з депутатів райради.

Пожежу було ліквідовано за 20 хвилин. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено дах приміщення, закопчені стіни та стеля. Причина та збиток з’ясовуються.

Цієї ж ночі, о 2:59 пожежно-рятувальні підрозділи столиці виїхали на пожежу, що сталася в 2-поверховій адміністративній будівлі на вул. Волинська, 4-А в Солом’янському районі Києва.

З’ясувалось, що займання сталося в одному з приміщень на першому поверсі, де розміщується громадська приймальня народного депутата Верховної Ради України.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 03:30 пожежно-рятувальними підрозділами Солом’янського райуправління МНС.

Як результат, вогнем пошкоджено крісло, стіл, шафа, електроприлади та оргтехніка. Стіни та стеля залишились закопченими.

Причина пожежі та всі обставини випадку наразі з’ясовуються.

На місцях подій працювала оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві та оперативно-слідча група райуправління міліції.