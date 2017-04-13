Депутат парламенту Австрії у Москві підтримала окупацію Криму - посол

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявляє, що депутат нижньої палати парламенту Австрії приїхала до Москви, щоби підтримати окупацію Криму Росією.

Як зазначив посол у соціальній мережі Facebook, сьогодні депутат Національної Ради Австрії Дагмар Бєлаковіч-Єневайн відвідала Москву і зробила декілька обурливих заяв щодо Криму.

"У зв'язку із сьогоднішніми висловлюваннями депутатки від австрійської Партії свободи Дагмар Бєлаковіч-Єневайн щодо так званого «ялтинського економічного форуму» повинен заявити наступне. Безумовно, ніхто не може заборонити пані депутату жонглювати фактами на власний розсуд. І якщо вона публічно позначає нелегітимний аншлюс Криму 2014 року як «повернення додому», мабуть, в неї є причини, щоб робити таку послугу Російській Федерації і завдавати таку образу Україні", - заявив посол.

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"Проте пані депутат пішла трохи далі та запросила в Крим австрійських підприємців. У цьому зв'язку нагадую їй, що анексія Криму визнана незаконною як на рівні ООН, так і на рівні ЄС. Ні політично, ні юридично неможливо змиритися із такою зміною європейських кордонів або прийняти її де-факто. З точки зору міжнародного права Крим знаходиться під окупацією Російської Федерації - це не дискутується", - наголосив Щерба.

Також посол нагадав, що особи, які зневажають міжнародне право та порушують суверенітет України, відвідуючи її територію в обхід українського прикордонного контролю, мають зважати на наслідки таких дій, визначені чинним українським законодавством.

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ України також заявляють, що несанкціонований візит іспанських політиків і бізнесменів до окупованого Криму є складовою гібридної війни Росії проти України.