Порошенко привітав українців з Великоднем (відео)

Президент Петро Порошенко привітав українців з Великоднем. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Бажаю всім душевного тепла, здоров'я, щастя і твердої віри - в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут", - йдеться у його повідомленні.

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"Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну", - написав Порошенко.

Сьогодні, 16 квітня, православні християни і греко-католики відзначають головне свято церковного року – Воскресіння Христове.