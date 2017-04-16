Порошенко привітав українців з Великоднем (відео)
06:46, 16 квітня 2017Політика
1276 0
У привітанні президент згадав захисників України.
Президент Петро Порошенко привітав українців з Великоднем. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.
"Бажаю всім душевного тепла, здоров'я, щастя і твердої віри - в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир та добробут", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожДо України привезли Благодатний вогонь з Єрусалима (відео)
"Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто і сьогодні захищає Україну", - написав Порошенко.
Сьогодні, 16 квітня, православні християни і греко-католики відзначають головне свято церковного року – Воскресіння Христове.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Великдень 2017