В АП роз’яснили, для чого їхнім аналітикам доступ до системи адміністрування ПДВ

Адміністрація президента України надала офіційне роз’яснення у зв’язку із поширенням у ЗМІ копії звернення заступника глави АП, секретаря Національної ради реформ Дмитра Шимківа до в.о. голови Державної фіскальної служби.

Як повідомляє прес-служба АП, у зверненні йдеться про забезпечення можливості аналізу функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість.

«Навіть після запуску публічного реєстру заявок на відшкодування ПДВ ми продовжуємо отримувати сигнали щодо ризиків ручного втручання, непрозорості та інших зловживаннях навколо адміністрування податку», - наголошується в повідомленні.

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Також в АП зазначили, що на виконання завдання Нацради реформ та РНБО з метою проведення більш глибокої аналітики в межах співпраці Ситуаційного центру Адміністрації президента та ДФС (відповідно до чинних угод про інформаційну співпрацю) було погоджено початок аналітичних робіт шляхом надання доступу до даних у режимі читання даних.

«Перед нами стоїть завдання запропонувати аналітичні інструменти, які дозволять в процесі роботи з великими даними ДФС виявляти моделі зловживань та маніпуляцій. Запропонована модель роботи унеможливлює внесення будь-яких змін в бази даних ДФС з боку Адміністрації президента України», - підкреслюється в повідомленні.

Щодо окремих деталей опублікованого листа в АП зазначили, що, по-перше, проведення згаданих аналітичних робіт відбувається на окремому аналітичному сервері, на який копіюються дані з основного сервера ДФС, зворотне копіювання неможливе.

По-друге, доступ до бази даних відбувається винятково в режимі читання даних (select from tables – це визначення для отримання вибірки даних згідно з мовою структурованих запитів SQL).

«Для роботи аналітиків з великими обсягами даних, які перевищують десятки терабайт, необхідно мати можливість створювати власні об’єкти проміжної аналітики у незначному (до 100 гігабайт) просторі сервера баз даних. Саме про це йдеться у технічному листі до ДФС», - пояснили в АП.

Результати аналізу мають бути представлені під час наступних засідань РНБО та Національної ради реформ.