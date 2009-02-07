Янукович оголосив план ПР з подолання кризи

Партія регіонів пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, політичним силам домовитись про проведення в найближчий час дострокових президентських та парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в ефірі каналу “Інтер” лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він запропонував провести з цього приводу засідання круглого столу. “Ми пропонуємо визначитись, коли найближчим часом провести парламентські і президентські вибори”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, немає “великого значення”, в якій черговості будуть проводитись дострокові вибори. “Але це треба робити якомога скоріше, тоді ми скоріше вийдемо з кризи, тоді скоріше настане політична стабільність і при владі будуть люди, які будуть нести відповідальність перед народом”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що тільки зміна влади дасть можливість “скоріше подолати кризу, яка є в країні”.