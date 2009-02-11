Стельмах доповів Ющенку, що економічні процеси в країні оживляються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів чергову робочу зустріч із Головою Національного банку Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі було обговорено ситуацію у банківському секторі, на валютному ринку, питання валютно-курсової політики.

В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що Нацбанк регулярно проводить наради із комерційними банками для обговорення поточної ситуації та вироблення подальших кроків щодо врегулювання проблем у банківському секторі.

За словами голови НБУ, зараз відбувається ріст валютного ринку за рахунок збільшення пропозиції. Це свідчить про те, що економічні процеси в країні оживляються, у тому числі, пов`язані з зовнішньоекономічною діяльністю. Крім того, за його словами, щоденні суми інтервенцій Національного банку зменшуються. Щодо курсової політики, В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що вона нині «є оптимальною».

Водночас В.СТЕЛЬМАХ констатував, що, на жаль, із українських банків продовжується відтік депозитів. Це говорить насамперед про відсутність у вкладників довіри до банків.

Президент України наголосив, що наполягає на необхідності вироблення плану заходів щодо стабілізації ситуації у банківській сфері.

В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності робити все можливе, щоб утримувати існуючий валютний курс останніх тижнів.

Під час зустрічі В.СТЕЛЬМАХ також доповів Президентові про стан виконання Нацбанком Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладений між Україною та Міжнародним валютним фондом.

За його словами, МФВ відзначив виконання Нацбанком усіх передбачених Меморандумом заходів і як очікується, місія МВФ найближчим часом вноситиме питання щодо подальшої співпраці з Україною на розгляд Ради директорів МВФ.