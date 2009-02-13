Кріль знайшов схожість у Тимошенко з Черновецьким

Народний депутат, лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що критика мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на адресу глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ викликана протидією Секретаріату Президента реалізувати незаконні рішення столичної влади.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, текст якого переданий УНІАН прес-службою партії «Єдиний центр».

«Схоже на те, що Віктор Іванович починає заважати тим чиновникам, які порушують закон. Власне, і недавні заяви ЧЕРНОВЕЦЬКОГО спровоковані тим, що голова КМДА вирішив порушити законодавство, а йому дали по руках», - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи заяви київського мера.

При цьому він зауважив, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «розпочала кампанію з дискредитації В.БАЛОГИ саме тоді, коли вирішила стартувати у президентській кампанії з посади голови уряду».

«Державні структури та підприємці зі страхом згадують ті часи, коли через контрольовану Тендерну палату відмивали мільйони гривень. Саме в цей час, Секретаріат ініціював процес ліквідації тіньових тендерних схем, а ТИМОШЕНКО почала провокації проти Віктора БАЛОГИ», - зазначив І.КРІЛЬ.

«Тепер київський мер вирішив залізти у кишеню кожного киянина, незаконно вимагаючи плату за все, включно з відвідуванням могили батьків на кладовищі, - зауважив народний депутат. Він наголосив, що ці рішення були заблоковані, а діяльність Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови КМДА стала об`єктом пильної уваги з боку Секретаріату Президента.

На думку І.КРІЛЯ, Ю.ТИМОШЕНКО і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «подібні не лише у прагненні усунути Віктора БАЛОГУ».

«Використання тіньових схем, політична гра за межею закону, маніпуляція думкою виборця, голий популізм роблять з лідерки БЮТ та мера Києва сіамських близнюків від політики. Можна сказати, що вони ввібрали у себе ті характеристики, з якими «Єдиний Центр» загалом і кожен представник нашої команди буде боротися завжди і безкомпромісно», - наголосив лідер партії.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА становить загрозу національній безпеці України і попросив Президента зібрати засідання Ради національної безпеки, аби дати оцінку діям глави Секретаріату.