Суд над Януковичем розпочався з клопотання адвокатів про відкладення засідання

Адвокати екс-президента Віктора Януковича вимагали відкласти підготовче засідання суду у кримінальному провадженні про державну зраду їхнього підзахисного, однак суд відмовив їм у задоволенні цього клопотання.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося з розгляду клопотання захисників Януковича щодо відкладення засідання.

Адвокат Віталій Сердюк аргументував клопотання тим, що захист звернувся до Апеляційного суду Києва стосовно зміни підсудності у цій справі, оскільки, на думку захисників, Оболонський суд діє під тиском генпрокурора і не може об’єктивно розглядати провадження.

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Однак колегія суддів відмовила адвокатам у задоволенні цього клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.