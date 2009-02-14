Чи близька до розколу Партія регіонів?

Українські політологи розходяться у прогнозах щодо розколу в Партії регіонів та його значення для політичного майбутнього цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, директор аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ вважає, що у Партії регіонів уже навесні станеться розкол на дві групи.

За його припущенням, одна з цих груп, до якої увійдуть засновники партії - так звані "старі регіонали” (Ринат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ та інші) орієнтуватиметься і пов`язуватиме своє політичне майбутнє з лідером партії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Інша група, з "нових регіоналів", що прийшли до партії після 2006 року, на чолі з Юрієм БОЙКОМ і Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ, спробують утворити власний політичний проект, сказав експерт.

Підтвердженням своєї думки І.ЖДАНОВ вважає публічний прояв існуючих всередині партії суперечностей, які до останнього часу старанно приховувалися і не демонструвалися широкому загалу. “Раніше цим страждала лише “Наша Україна”, а тепер цю хворобу підхопила Партія регіонів”, - зазначив він.

Зі свого боку, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА висловив сумнів щодо можливого розколу Партії регіонів, оскільки вважає, що Ю.БОЙКО і С.ЛЬОВОЧКІН не мають значної підтримки ні серед членів фракції Партії регіонів, ні серед виборців. "Найпростіший варіант – це проведення з`їзду і виключення їх з лав партії... Чим швидше вони (Партія регіонів - УНІАН) це зроблять, тим краще вони увійдуть у президентську кампанію", - зазначив В.БАЛА.

Як відомо, всередині Партії регіонів склалась конфліктна ситуація. Член цієї партії С.ЛЬОВОЧКІН нещодавно заявив, що деякі його однопартійці намагаються “здати” партію Блокові Юлії Тимошенко. У свою чергу, С.ЛЬОВОЧКІНА і Ю.БОЙКА попередили про виключення з партії.