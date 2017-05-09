Порошенко назвав умови прогресу у реалізації політичної складової "Мінська"

Президент України Петро Порошенко заявив, що прогрес у виконанні політичної складової Мінських угод є неможливим без забезпечення ключових умов безпеки на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час участі в акції «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Ще раз наголошую, прогрес у виконанні політичної складової «Мінська» є неможливим без забезпечення ключових умов безпеки», - заявив він.

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«Йдеться про стале припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, виведення – повне виведення – російських військ, зброї та техніки, повний доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї неконтрольованої українським урядом території, а також звільнення заручників», - додав президент.

Порошенко зазначив, що Україна виступає за активізацію роботи «Нормандського формату» із врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми виступаємо і за активізацію «Нормандського формату», - заявив він, додавши, що буквально кілька годин тому він говорив про це з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, «під чиїм керівництвом демократична європейська Німеччина надає потужну дипломатичну підтримку Україні в нашій боротьбі з російським агресором».

«Я хочу привітати народ Франції, народи країн-членів Євросоюзу і народ України з перемогою проєвропейських сил. Щиро поздоровляю Еммануеля Макрона з підтримкою виборців та переконливим мандантом на зміцнення європейських принципів і цінностей», - додав глава держави.