Кулеба: Нормандський формат продовжить працювати

Незважаючи на паузу в зустрічах Нормандської четвірки на вищому рівні, обумовлену майбутніми виборами у Франції та Німеччині, зустрічі представників усіх чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини – відбуватимуться цьогоріч влітку.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Читайте такожГеращенко: РФ шукає будь-який привід для дискредитації мінського процесу

"Я не думаю, що буде серйозна пауза, тому що контакти на всіх рівнях продовжать відбуватися", – сказав він, відповідаючи на запитання про літню паузу в роботі Мінського і Нормандського форматів через вибори в Німеччині та Франції.

"Якщо мова йде про паузу в зустрічах Нормандської четвірки на топ-рівні – рівні глав урядів і держав – то, напевно, пауза буде, пов'язана хоча б з тим, що зараз у Франції прийде до влади новий президент. Але я переконаний, що Нормандський формат продовжить працювати, тому що це досить багаторівневий механізм і контакти підтримуватимуться", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що президентські вибори у Франції, другий тур яких відбудеться 7 травня, та майбутні парламентські вибори у Франції та Німеччині призупинили роботу "нормандської четвірки" щодо пошуку урегулювання ситуації на окупованому Росією Донбасі.