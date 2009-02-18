Посольство РФ в Україні відреагувало на заяви щодо Черномирдіна

Посольство Російської Федерації в Україні називає «необгрунтованим демаршем» заяву Міністерства закордонних справ України щодо російського посла Віктора ЧЕРНОМИРДІНА.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби посольства РФ в Україні у зв`язку з тим, що МЗС України попередило В.ЧЕРНОМИРДІНА про можливе оголошення його персоною нон-грата в Україні у зв`язку з його висловлюваннями на адресу керівництва країни.

При цьому в посольстві зазначають, що «недружній щодо Росії і, зокрема, російських дипломатів тон заяв Міністерства закордонних справ України став, на жаль, уже звичною справою. Російський посол В.ЧЕРНОМИРДІН, інші представники Російської Федерації не раз говорили про те, що такий стиль спілкування не сприяє конструктивному розвитку наших двосторонніх відносин».

За даними посольства РФ, В.ЧЕРНОМИРДІН у розмові з українським міністром Володимиром ОГРИЗКОМ підкреслив, що сьогодні держави мають тісно взаємодіяти з метою подолання економічної кризи. Глава російської дипломатичної місії також нагадав про те, що Росія і Україна – великі економічні партнери. Про це говорять і цифри – товарообіг між країнами склав минулого року близько 44 млрд. дол., підкреслили в посольстві, додавши, що в цей кризовий період «Україна об`єктивно зацікавлена в російському ринку».

Посольство Росії в Україні, запевняють у його прес-службі, «і надалі робитиме все можливе, щоб відносини між нашими країнами і народами залишалися дружніми і взаємовигідними. А необгрунтовані демарші, подібні вчорашньому, їм лише шкодять».

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередив посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО 17 лютого під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест щодо його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань на адресу України та її керівництва.

За даними деяких ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.

Сьогодні, 18 лютого, В.ОГРИЗКО підкреслив, що реакція МЗС України на заяву В.ЧЕРНОМИРДІНА адекватна і своєчасна.

“Немає порядку, коли посол у країні перебування дозволяє собі такі заяви. Якби посол України в РФ ГРИЩЕНКО дозволив собі таку заяву, він би був через 10 хвилин у Києві”, - сказав В.ОГРИЗКО.

“Попередження зроблене, а далі все залежатиме від пана посла ЧЕРНОМИРДІНА”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він підкреслив, що В.ЧЕРНОМИРДІН під час свого перебування в Україні не мусить більше так висловлюватися.