Мільйонний відпочинок Гонтаревої на Мальдівах починає підтверджуватися офіційно - журналіст (документ)

Мільйонний відпочинок сімейства глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, який вона не вказала в електронній декларації, починає підтверджуватися офіційно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.

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"Публікую відповідь на запит у прес-службу НБУ, з якого випливає, що зазначені у моїх заявах до НАЗК/НАБУ/САП дати (16-24.07.2016) Гонтарева дійсно була у відпустці", - йдеться у його повідомленні.

Тепер, за словами журналіста, справу за детективами - отримати від Гонтаревої пояснення, скільки коштував їй літній відпочинок у минулому році, запросити вартість її проживання у готелі The Sun Siyam Iru Fushi.

"Можна відкривати кримінальну справу", - додав Дубинський.

Раніше журналіст Дубинський оприлюднив фотографії розкішної відпустки глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, яка могла коштувати 1 мільйон гривень. Ці витрати не внесені в електронну декларацію чиновника, і тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК, зазначав він.