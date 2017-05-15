Мільйонний відпочинок Гонтаревої на Мальдівах починає підтверджуватися офіційно - журналіст (документ)
Гонтарева дійсно була у відпустці в липні 2016 року.
Мільйонний відпочинок сімейства глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, який вона не вказала в електронній декларації, починає підтверджуватися офіційно. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубинський.
Читайте такожГонтарева у Вашингтоні пригрозила українським журналістам поліцією (відео)
"Публікую відповідь на запит у прес-службу НБУ, з якого випливає, що зазначені у моїх заявах до НАЗК/НАБУ/САП дати (16-24.07.2016) Гонтарева дійсно була у відпустці", - йдеться у його повідомленні.
Тепер, за словами журналіста, справу за детективами - отримати від Гонтаревої пояснення, скільки коштував їй літній відпочинок у минулому році, запросити вартість її проживання у готелі The Sun Siyam Iru Fushi.
"Можна відкривати кримінальну справу", - додав Дубинський.
Раніше журналіст Дубинський оприлюднив фотографії розкішної відпустки глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, яка могла коштувати 1 мільйон гривень. Ці витрати не внесені в електронну декларацію чиновника, і тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК, зазначав він.