Литвин натякнув нардепам, що гірше Тимошенко вони вже не зроблять

Парламент не буде парламентом, якщо керуватиметься установками ззовні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, звертаючись до народних депутатів: «сьогодні ви їх (установки) добре виконуєте» і запитав, - «ви думаєте, що гірше зробите уряду Тимошенко?” За його словами, така позиція ряду народних депутатів лише призведе до погіршення життя народу України.

Таку думку голова ВР висловив після того, як не були підтримані три законопроекти, що стосуються процедури приватизації. Він зауважив, що таким чином робота великої кількості людей над даними законопроектами зведена нанівець.

Як повідомляв УНІАН, ВР не підтримала, зокрема, законопроект «Про приватизацію державного майна», де даються визначення, що таке «приватизація», а також виписані пріоритети і принципи приватизації.

Крім того, парламент не підтримав законопроект «Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)».

За всі ці законопроекти не голосувала частина фракції “Наша Україна – Народна самооборона”. Оскільки фракція КПУ також відмовилася голосувати за законопроекти, які стосуються приватизації, то в сесійній залі не вистачило необхідних 226 голосів для результативного голосування.

Фракція Партії регіонів не голосувала за ці законопроекти.