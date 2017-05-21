Порошенко пообіцяв підписати закон про заборону "георгіївських" стрічок

Президент України Петро Порошенко заявив, що одразу після отримання з парламенту підпише закон про заборону виготовлення і публічного використання так званих "георгіївських" стрічок і запровадження за це адміністративної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходів, присвячених Дню пам’яті жертв політичних репресій, на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

«Закон про заборону «георгіївських» стрічок я теж підпишу щойно він надійде до мене з Верховної Ради. Чому? Тому що це не є символіка Другої світової, ця символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі, і прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів», - наголосив він.

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«Врешті-решт, на жаль, Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки».

Даним законом кодекс доповнено новою статтею 173, якою передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення.

За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.