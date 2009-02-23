Тимошенко «пояснила», навіщо існує свято 23 лютого

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українських чоловіків з Днем захисника Вітчизни.

“Я щиро вітаю Вас з Вашим святом – Днем захисника Вітчизни. Хоча я жінка, але я люблю це свято. Бо це саме те свято, що випромінює мужність, силу, захист та впевненість – тих звитяг, яких часто не вистачає в житті. А окрім того, я впевнена: є кому захищати і боронити нашу Рідну Землю”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на Урядовому порталі.

На думку прем’єра, на відміну від багатьох, подекуди штучних і надуманих свят, День захисника Вітчизни – абсолютно справжній, навіть незважаючи на історичні обставини його появи. “Бо яка різниця, що там було під Псковом та Нарвою ледь не сто років тому. Головне, що цей День і сьогодні ми розцінюємо як свято справжньої чоловічої дружби, братерства, взаємодопомоги, честі та гідності”, - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО .

Вона побажала “всім нашим дорогим чоловікам успіхів, здоров’я та сердечної вдячності за працю. Я бажаю Вам патріотизму, любові до України та великого, справжнього людського щастя”.

“А ще, - додала Ю.ТИМОШЕНКО, - як мені видається, свято 23 лютого існує і для того, щоб ніхто не забував, що рівно за два тижні – 8 березня... :)”.