Ющенко привітав захисників Вітчизни з їх Днем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав ветеранів війни і військової служби, військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України з Днем захисника Вітчизни.

Як підкреслив глава держави у своєму вітанні, розміщеному на його офіційному сайті, цей день, що традиційно відзначається в Україні, засвідчує повагу суспільства до людей, які присвятили себе служінню народу, охороні миру і спокою, забезпеченню суверенітету Української держави.

“Найперше, - відзначив В.ЮЩЕНКО, - хочу висловити глибоку пошану старшому поколінню та сердечно подякувати нашим батькам за ратні подвиги і подвижницьку працю.

Дорогі ветерани! Життєвий і бойовий досвід, моральні й духовні якості, притаманні вам, мають непересічне значення для виховання патріотизму, національної свідомості, загальнолюдських цінностей та формування у молоді високих якостей громадянина і оборонця рідної землі”.

Президент привітав військовослужбовців і висловив переконання, що вони й надалі, незважаючи на нелегкі армійські будні, будуть вдосконалювати свою бойову та професійну майстерність, утверджувати законність і правопорядок, обороноздатність країни, її міжнародний авторитет.

В.ЮЩЕНКО побажав захисникам Вітчизни доброго здоров`я, наснаги і нових успіхів у щоденній праці заради зміцнення оборонного потенціалу України.