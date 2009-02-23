«Солідарність» проведе маніфестацію народного гніву

Маніфестація народного гніву громадян України щодо захисту своїх земельних, трудових і соціальних прав пройде за ініціативи Загальноукраїнського трудового руху «Солідарність»(“ЗТРС").В акції візьмуть участь представники різних областей України, та АР Крим – селяни та городяни , шахтарі, громадські організації, профспілки, тощо.

Маніфестанти пройдуть по маршруту: Верховна Рада України, Верховний Суд України, Cекретаріат Президента України і вручать представникам влади резолюцію, в якій відображено обурення громадян станом держави; протест профспілок щодо ганебного і антинародного проекту Кодексу законів про працю в Україні. Учасники маніфестації вимагатимуть офіційної відповіді на заяви «ЗТРС», зазначених у відкритому листі-зверненні від 19.01.09р. за №1/2-09, в якому в ультимативній формі народним депутатам було запропоновано самостійно у термін до 21 березня 2009р. внести ряд змін до існучої законодавчої системи та Конституції України.

Загальноукраїнський трудовий рух «Солідарність» запрошує всіх небайдужих громадян України приєднатись до маніфестантів і сказати всім разом:

«НІ - ГАНЕБНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ !»

Дата проведення Маніфестації народного гніву громадян України, щодо захисту своїх земельних, трудових і соціальних прав – 24.02.09р.

Місце збору - стадіон «Динамо» у 09 год.

Конт.тел: 8-050-657-74-18