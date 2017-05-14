Порошенко чекає від Луценка публічного звіту в парламенті за підсумками року роботи в ГПУ

Президент України Петро Порошенко чекає від генерального прокурора Юрія Луценка публічного звіту в парламенті за підсумками року роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з ЄС.

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«Рік - це достатній термін, коли треба звітувати про результати. Перше, мені здається, що він збирався, якщо ні, я думаю, що він нас почує, я би радив провести публічний звіт в парламенті генерального прокурора. Думаю, що це буде корисно, і думаю, що є з чим звітувати», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року Верховна Рада підтримала подання президента Петра Порошенка про призначення голови фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором України.