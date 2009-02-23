Суд заборонив ВАТ «Одесагаз» відключати газ тепловикам

Сьогодні Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання шести городян, які подали позови до ВАТ "Одесагаз" про заборону відключень тепла і гарячої води в багатоквартирних будинках Київського і Суворовського районів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, з урахуванням того, що представник відповідача - ВАТ «Одесагаз» на з`явився на перше засідання суду, адвокат позивачів Р.ДМИТРІЄВ звернувся до головуючої на процесі судді Світлани ЯРОШ з клопотанням - «на забезпечення позову заборонити «Одесагазу» припиняти подання газу теплопостачальним організаціям до завершення судового розгляду позовів».

Крім того, заявив Р.ДМИТРІЄВ, «кожний з шести громадян, які проживають у будинках Таїровського і Котовського житлових масивів і своєчасно слачують рахунки за теплоносії, вимагають компенсації за заподіяну моральну шкоду. Визначивши її сумою в 500 грн. на людину за кожний день, який споживачі були позбавлені комунальних послуг».

Суддя С.ЯРОШ ухвалила рішення об`єднати шість позовів городян, які своєчасно сплачують рахунки за теплопостачання і гарячу воду, до керівництва ВАТ «Одесагаз» і ухвалила задовольнити клопотання на забезпечення позову.

Констатувавши, що представник позивача з невідомих причин проігнорував явку до суду, суддя С.ЯРОШ ухвалила: заборонити ВАТ "Одесагаз" вживати будь-яких дій з припинення постачання і транспортування природного газу в будинки Київського і Суворовського районів Одеси.

У суді також було констатовано, що на засідання з`явилися Олег ДЯГІЛЄВ – представник Одеської міськради, яка виступає на боці городян, які звернулися до суду, а також Леонід БІЛОУСОВ, який представляє інтереси комунального підприємства «Теплопостачання Одеси».

Наступне засідання за позовом групи одеситів до місцевих газовиків призначене на 10.00 3 березня.