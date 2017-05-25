Савченко зібралася балотуватися в президенти

Народний депутат Надія Савченко збирається балотуватися в президенти, а її політична сила братиме участь у парламентських виборах. Про це вона заявила в інтерв'ю польському виданню Krytyka Polityczna.

"Я готова взяти на себе відповідальність за країну і взяти участь у президентських виборах. Крім того, в парламентських виборах буде брати участь моя політична сила", – підкреслила Савченко.

У той же час Савченко, коментуючи падіння рейтингу з 12% до 1-2%, сказала "не знаю, з якого космосу ви берете ці цифри".

Читайте також"Які проблеми?": Савченко прокоментувала скасування її закону

"Вимірюється, напевно, не моя підтримка, а телебачення, риторики президента, Юлії Тимошенко та інших політиків, у тому числі європейських, які говорили про мене.. Мій образ і я – це дві різні речі", - зазначила вона, додавши, що перевіряє свою підтримку на вулиці.

За словами Савченко, те, що раніше вона була для українців героєм, потім – "агентом Кремля", не має значення, адже "люди її не знали, а складали образ з того, що давала українська і російська пропаганди".

"Ось чому в Україні про мене почали говорити гірше, а в Росії краще", – додала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, одним з найбільш рейтингових потенційних кандидатів у президенти є музикант Святослав Вакарчук.