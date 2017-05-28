Яценюк про обстріл Красногорівки: воєнний злочин окупаційних військ доводить необхідність розширення міжнародних санкцій проти РФ
Яценюк підкреслив, що на заклик провідних держав світу відновити мир і стабільність на Донбасі Кремль неприховано і нахабно продемонстрував, що налаштований на подальшу ескалацію воєнного конфлікту.
«На заяву Групи семи Кремль відповів масованими обстрілами України. Російські війська застосували реактивні системи залпового вогню для цілеспрямовано руйнування важливих об’єктів соціальної інфраструктури Красногорівки. Ворог цілив у школу, лікарню, водогін та інші важливі об’єкти. Постраждало цивільне населення, є поранені серед українських військових», - написав лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
«Це ще одна відповідь на питання, хто реально не виконує Мінськ», - наголосив він.
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На заклик провідних держав світу відновити мир і стабільність на Донбасі «Кремль неприховано і нахабно продемонстрував, що налаштований на подальшу ескалацію воєнного конфлікту і збільшення масштабів гуманітарної кризи», - підкреслив лідер «Народного фронту».
«Нинішній воєнний злочин окупаційних військ доводить необхідність продовження і розширення міжнародних санкцій проти Російської Федерації за збройну агресію проти України», - наголосив Арсеній Яценюк.