Труханов переміг би у першому турі виборів мера Одеси - дослідження

Результати нещодавно проведеного соціологічного дослідження в Одесі показали, що найбільшим рівнем довіри серед одеситів користується чинна міська влада в особі мера міста Геннадія Труханова. Про це сьогодні, 1 червня, під час брифінгу в прес-центрі «Одесит» розповів менеджер проектів Центру соціальних і маркетингових досліджень «СОЦИС» Олександр Чашковський.

Читайте такожПорошенко і Труханів відкрили в Одесі дитячий оздоровчий табір Чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов, за результатами соціологічного дослідження, яке провели з 5 по 16 травня в Одесі шляхом опитування жителів міста, користується найвищим рівнем довіри серед городян. Всього було опитано близько 2 тисяч жителів Одеси.

«У діючого мера Одеси Геннадія Труханова найвищий рейтинг довіри — більше 60%», —зазначив Олександр Чашковський.

Наступний показник у народного депутата України Сергія Ківалова – йому довіряють 28% респондентів.

Якщо припустити, що вибори Одеського міського голови відбудуться найближчим часом, то, згідно з результатами соціологічного дослідження, більшість одеситів віддали би свої голоси за чинного мера Геннадія Труханова.

«Беззаперечним лідером виборів мера виступає нинішній мер Геннадій Труханов. За нього б проголосували 43,1% мешканців Одеси. Але, знову-таки, якщо говорити про активний електорат – а тут результат Труханового становить більше 60%, то це означає його перемогу вже в першому турі», —підкреслив дослідник.

Ще одна характерна особливість - розрив між чинним мером та іншими кандидатами. Так, «срібло» у екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца. За нього свої голоси готові віддати 4,3% одеситів – тобто, майже в 10 разів менше, ніж за Труханова.

На третьому місці екс-губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі з рейтингом 3,2%.