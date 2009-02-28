На Львівському летовищі приземлився літак Качинського

На Львівщину прибув президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 12-ї години на Львівському летовищі приземлився літак з делегацією польських урядовців і президентом Польщі Л.КАЧИНСЬКИМ, які візьмуть участь у заходах до 65-ї річниці вшанування пам’яті жертв фашистських репресій у с. Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини.

З летовища у Гуту Пеняцьку польський президент та особи, що його супроводжують планують вилетіти гелікоптером разом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прибуття якого очікується через 15-20 хвилин.