Введення е-декларування для громадських організацій виглядає як залякування - президент Transparency International

Президент Transparency International Хосе Угас вважає, що законодавство, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки, виглядає як залякування. Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

Він також додав, що не можна тиснути на НАБУ..

"Коли антикорупційні громадські організації, як Transparency International Ukraine чи Центр Протидії Корупції, змушені повідомляти про свої статки в е-деклараціях, – це однозначно звучить як залякування. Чому парламент і політичні сили в Україні намагаються утискати і атакувати антикорупційні ГО? Щось дивне відбувається там. Якась невідома сила намагається утискати діяльність НАБУ, атакувати антикорупційні ГО", - заявив Угас.

Угас також зазначив, що організація вимагає від ГПУ відкрити реєстр, щоб він міг прозоро повідомляти громадян і організації про те, скільки розслідувань вони мають, на якому етапі ці розслідування, кого і за який тип злочину розслідують тощо.

«Ми не бачимо важливих і гучних розслідувань щодо чиновників високого рангу чи щодо впливових і заможних людей, причетних до корупції, – окрім двох фігур, які були арештовані і звільнені під заставу протягом кількох останніх тижнів», - зазначив він.

«Це дозволить відстежувати просування справи. І ми маємо попередню згоду на відкриття такого реєстру в найближчому майбутньому», - додав він.

За його словами, після трьох років немає помітних результатів у боротьбі з корупцією в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мужнієкс закликав скасувати поправку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№ 6172) щодо подання електронних декларацій представниками громадських об'єднань, які займаються антикорупційною діяльністю.

За його словами, неурядові організації фактично вже є суб'єктом фінансової звітності, а засоби масової інформації мають сплачувати податки та подавати звіти відповідним податковим органам.

23 березня Верховна Рада підтримала поправку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 Закону "Про запобігання корупції" (№ 6172) щодо подання е-декларацій представниками громадських об'єднань, виключивши таку необхідність для представників ЗМІ.