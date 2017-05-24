Рада Європи розкритикувала закон про е-декларації: закликає скасувати зміни щодо громадських об'єднань

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Мужнієкс закликав скасувати поправку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (№ 6172) щодо подання електронних декларацій представниками громадських об'єднань, які займаються антикорупційною діяльністю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європі з посиланням на лист Мужнієкса заступнику глави Адміністрації президента України Дмитру Шимківу.

Комісар запропонував українській владі усунути нещодавно прийняті законодавчі положення, які зобов'язують представників громадянського суспільства та залучених до боротьби з корупцією активістів декларувати їхні статки у той спосіб, як це роблять державні службовці та високопосадовці.

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"Я стурбований, що ухвалені у березні 2017 року зміни виокремлюють антикорупційні неурядові організації, їхніх співробітників та інших осіб, які працюють у сфері боротьби з корупцією, включаючи журналістів, що займаються розслідуваннями, роблячи їх суб'єктом додаткових та зайвих вимог щодо подачі документів", - заявив Мужнієкс.

За його словами, неурядові організації фактично вже є суб'єктом фінансової звітності, а засоби масової інформації мають сплачувати податки та подавати звіти відповідним податковим органам.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада підтримала поправку до проекту закону про внесення зміни до статті 3 Закону "Про запобігання корупції" (№ 6172) щодо подання е-декларацій представниками громадських об'єднань, виключивши таку необхідність для представників ЗМІ.