БЮТ склав список з 30 телефонів, які можуть прослуховувати

Виданню "Коммерсант-Украина" стало відомо про те, що до всіх апеляційних судів країни, які згідно юрисдикції розглядають питання про видачу санкцій на зняття інформації з телефонних каналів, представники Блоку Юлії Тимошенко направили списки телефонів, що належать вищим посадовцям. Таким чином в БЮТ вирішили перестрахуватися на випадок незаконного прослуховування.

Інформаційні депутатські звернення, що містять перелік телефонів перших осіб, в незаконному прослуховуванні яких підозрюють Службу безпеки України, представники БЮТ направили головам апеляційних судів, що видають санкції на зняття інформації з телефонних каналів, ще на минулому тижні. Аналогічні списки депутати направили також голові Верховного суду Василю Онопенку, генеральному прокуророві Олександру Медведьку і прокурорам областей. "На свій розсуд ми склали список ключових осіб і тих, хто, можливо, вже стоїть на прослуховуванні. Ми це зробили для того, щоб суди, прокурори і слідчі органи додатково перевірили відповідність виданих ними санкцій на ті прізвища, які знаходяться у них в матеріалах оперативно-розшукових справ. Ми вказали конкретні номери телефонів, щоб звернути увагу компетентних осіб, що беруть участь у видачі санкцій, на те, що ці телефони належать публічним політикам, а не фігурантам кримінальних справ", - пояснив член комітету з правосуддя Святослав Олійник (БЮТ).

За інформацією видання, депутати направили в Генпрокуратуру список, що містить 11 номерів, а до апеляційних судів – розширений список з 30 телефонних номерів. "Виходячи з конфіденційності, не називатиму прізвища тих, хто значиться в цьому списку", - сказав пан Олійник. Проте, як вдалося дізнатися "Коммерсанту", в інформаційних депутатських запитах значаться номери мобільних телефонів прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, першого віце-прем`єра Олександра Турчинова, заступників глави фракції БЮТ Андрія Кожем`якіна і Андрія Портнова, генпрокурора Олександра Медведька, заступників генпрокурора Миколи Голомши і Рената Кузьміна, а також першого президента Леоніда Кравчука. Крім того, джерело у фракції повідомило, що в короткому списку значиться прізвище "керівника одного з силових відомств".