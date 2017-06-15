Нідерланди поінформували Раду ЄС про остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено Радою Євросоюзу до 12 липня.
Сьогодні зранку Нідерланди поінформували Європейський Союз про остаточне ухвалення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Секретаріаті Ради ЄС.
Таким чином, Угоду про асоціацію Україна-ЄС ратифікували всі країни-члени ЄС.
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Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено Радою Євросоюзу до 12 липня, тобто, до саміту Україна-ЄС, який запланований на 13 липня.
Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Нідерландах було опубліковано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - ЄС, який 1 червня було підписано королем Віллем-Александром і 13 червня підписано у Міністерстві юстиції країни.
Цей закон було схвалено у Сенаті 8 липня 2015 року. Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %.
Потім 15 грудня 2016 року на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які були спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах. Пропозиції Нідерландів були оформлені у вигляду додатку до Угоди.
30 травня 2017 року у Нідерландах було схвалено законопроект про набуття чинності закону від 8 липня 2015 року про схвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
12 червня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з ЄС остаточно стане чинною 1 вересня.