Нідерланди поінформували Раду ЄС про остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Сьогодні зранку Нідерланди поінформували Європейський Союз про остаточне ухвалення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в Секретаріаті Ради ЄС.

Таким чином, Угоду про асоціацію Україна-ЄС ратифікували всі країни-члени ЄС.

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Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено Радою Євросоюзу до 12 липня, тобто, до саміту Україна-ЄС, який запланований на 13 липня.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня у Нідерландах було опубліковано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна - ЄС, який 1 червня було підписано королем Віллем-Александром і 13 червня підписано у Міністерстві юстиції країни.

Цей закон було схвалено у Сенаті 8 липня 2015 року. Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %.

Потім 15 грудня 2016 року на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які були спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах. Пропозиції Нідерландів були оформлені у вигляду додатку до Угоди.

30 травня 2017 року у Нідерландах було схвалено законопроект про набуття чинності закону від 8 липня 2015 року про схвалення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

12 червня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з ЄС остаточно стане чинною 1 вересня.