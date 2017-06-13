У Мін'юсті Нідерландів підписали закон про ратифікацію Асоціації з Україною

У Міністерстві юстиції Нідерландів сьогодні підписано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у Twitter.

Читайте такожМінгареллі переконаний, що Україна та Євросоюз незабаром стануть однією сім’єю"Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Вчора, 12 червня, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.

У розмові з журналістами дипломати Представництва ЄС пояснили, що Нідерланди повинні передати ратифікаційні грамоти до Генерального секретаріату Ради ЄС, яка, проаналізувавши їх, повинна офіційно повідомити про завершення всіх формальних процедур ратифікації Угоди про асоціацію. Після цього угода остаточно набере чинності у перший день другого місяця після оголошення. Таким чином, вони очікують, що це повинно статися 1 вересня.