Закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС опублікували в Нідерландах

Закон, який ратифікує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною та який підписав король Нідерландів, вже опублікований на сайті уряду країни. Про це повідомляється на сайті Officielebekendmakingen.nl.

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Зазначається, що закон про ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС набере чинності на наступний день після дати офіційного опублікування, тобто 15 червня.

Як повідомляв УНІАН раніше, 13 червня у Міністерстві юстиції Нідерландів було підписано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Супер, що Мін'юст Нідерландів підписав закон про ратифікацію Угоди про асоціацію! Чекаємо завтра на публікацію в офіційному виданні", - наголосив очільник МЗС України Павло Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

12 червня, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.