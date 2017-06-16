Вбивство екс-депутата Держдуми РФ у Києві: затриманому у справі Вороненкова оголосили підозру

Підозрюваного у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова затримали і повідомили про підозру.

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Про це йдеться в повідомленні Київської прокуратури.

"У рамках провадження в даний час затримано чоловіка, якому повідомлено про підозру у причетності до скоєння цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Павлограді Дніпропетровської області 15 червня в активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенко провели обшуки, його затримали. До його будинку приїжджала група співробітників Служби безпеки України, бійців "Альфа", представників прокуратури з Києва.

Вороненкова, який в 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва. У перестрілці також був поранений його охоронець і сам кілер, який пізніше помер від поранень.