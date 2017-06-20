"Сміттєві" голодування: однофамільниця Березюка у Львові почала акцію проти Садового

Керівник департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк оголосила безстрокове голодування під Львівською міськрадою на площі Ринок, 1 на знак протесту проти бездіяльності міського голови Андрія Садового у вирішенні проблеми сміття.

Про це повідомляє місцеве видання ZIK.

«Це моя ідея. Вона виникла, оскільки, так виглядає, що у XXI столітті існує лише такий спосіб комунікації. Я вимагаю від Садового перестати займатися популізмом, робити гучні заяви, а робити реальні кроки. Перші кроки – їхати до громад і говорити. Тому що ми не можемо вічно робити за нього його роботу. Буду сидіти тут доти, доки він не розпочне реальних кроків. Безстрокова акція голодування – скільки вистачить сил», – повідомила Ольга Березюк.

Посадовець взяла відпустку і подала офіційну заявку у Львівську міську раду про акцію голодування.

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«Чому не я? Я як т. в. о. директора департаменту інформаційної політики дуже добре розумію, наскільки маніпулюють інформацією, подають її викривлено. Якщо, наприклад, я сиджу на нараді і чую одне, а потім у пресу виходить і масово тиражується зовсім інше – то просто серце болить. У нас немає таких піар-технологів, які є в Андрія Івановича, продуманих стратегій впливу на людську свідомість, але є я, яка хоче таким чином висловити свою громадянську позицію», – додала Ольга Березюк.

З її слів, голова ЛОДА Олег Синютка відмовляв її від такого кроку.

Коментуючи акцію голодування голови фракції «Самопоміч» у Києві, Ольга Березюк зазначила: «Мабуть, вони нам показали, що це єдиний спосіб комунікації. Подала офіційну заявку у міську раду, щоб Садовий врешті взявся вирішувати проблему сміття».

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив про початок голодування через сміттєву кризу у Львові.