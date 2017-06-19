Сміттєва криза у Львові: Березюк оголосив голодування

Голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив про початок голодування через сміттєву кризу у Львові, повідомляє кореспондент УНІАН.

Читайте такожГройсман до Садового: не шукай крайніх, а візьми і зроби"Протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян, які є завжди терпеливі, толерантні до влади, бо вірять в державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно, і вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України, прийняв екстраординарне для себе рішення... Я оголошую голодування", - заявив Березюк.

Він пояснив своє рішення протестом проти "свавілля центральної влади в Україні у XXI столітті".

Як відомо, напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища з літа 2016 року триває. Міський голова Андрій Садовий неодноразово звертався по допомогу до керівників інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.

12 червня міська рада Львова попросила керівництво області та України оголосити місто зоною надзвичайної екологічної ситуації через накопичення сміття.

16 червня стало відомо, що Львові хочуть збудувати сміттєпереробний комплекс на території ТЕЦ-2.