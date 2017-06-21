"Харизматична людина": Порошенко поділився враженням від зустрічі з Трампом

Президент України Петро Порошенко заявив, що його американський колега Дональд Трамп нагадує йому президента США Рональда Рейгана під час закінчення "Холодної війни".

Про це він заявив в інтервю телеканалу Fox News.

Порошенко, який провів зустріч із Трампом та віце-президентом Майком Пенсом у вівторок, зазначив, що Рейган завершив "Холодну війну" без єдиного вибуху.

Він сказав, що Трамп може так само принести мир в Україну у конфлікті з Росією без пролиття крові.

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"Реальний лідер, харизматична людина, що може принести мир на мою землю, так само, як Рейган приніс перемогу у "Холодній війні" без єдиного пострілу", – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня відбулася перша зустріч Порошенка з Трампом. За підсумками переговорів американський президент заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком.

Президент США підкреслив, що для нього велика честь приймати президента України Петра Порошенка. Він сказав, що Америка активно залучена в справи, які стосуються України.