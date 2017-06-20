Порошенко на зустрічі з Трампом заявив, що координація спільних зусиль принесе мир на Донбас

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що ефективна координація спільних зусиль принесе мир на Донбас та підтримає територіальну цілісність та суверенітет України. Про це він сказав під час зустрічі з Трампом в Білому домі у Вашингтоні, яка транслювалася на телеканалі NBC News.

Читайте такожПорошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерам«Це велика честь і мені дуже приємно бути разом з вами, пане президенте. Ви – один з найбільш надійних та стратегічних партнерів України. Ми справді боремося, щоб принести свободу і демократію», - заявив він.

«Я абсолютно переконаний: Україна являє собою історією успіху і я пишаюся тим, що ви, пане президенте, і США є спів-спонсорами цієї історії успіху. Ми надзвичайно захоплюємося вашою провідною роллю і вашими ефективними кроками, адже сьогодні подвійний історичний день – 5 місяців вашої роботи на посаді президента і три роки після початку нового мирного плану для України», - додав глава української держави.

«Я абсолютно переконаний, що ефективна координація наших зусиль принесе мир нашій країні і підтримає нашу територіальну цілісність та суверенітет», - заявив Порошенко.