Посол Британії назвала проведення військових навчань для ЗСУ пріоритетом її уряду на цей рік

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф назвала, в тому числі, проведення військових навчань для Збройних сил України (ЗСУ) пріоритетом британського уряду на 2017 рік.

Читайте такожПосол Великої Британії підтвердила наявність у Насірова британського громадянстваЯк повідомляє посольство Великобританії в Україні у соціальній мережі Facebook, сьогодні королева Єлизавета II відкрила сесію британського парламенту та проголосила програму уряду, також відому як The Queen's Speech (Промова королеви).

За словами Гоф, серед пріоритетів роботи Британії щодо України на 2017 рік відзначається "підтримка суверенітету та територіальної цілісності України через інструменти дипломатії та проведення військових навчань для Збройних сил України".

Також посол назвала серед пріоритетів підтримку економічного розвитку, проведення реформ та боротьби з корупцією, а також надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок конфлікту на сході України.

"Ми надалі будемо працювати з Україною з метою гарантування безпеки на європейському континенті", - заявила Гоф.