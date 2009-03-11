Посольство Росії в Києві протестує проти хуліганських дій

Посольство Росії в Україні висловлює протест з приводу "хуліганських антиросійських дій" біля стін дипломатичної місії в Києві і наполегливо просить українську сторону вжити невідкладних заходів з їх недопущення надалі. Про це йдеться в поширеному сьогодні прес-службою посольства повідомленні.

"Вранці 11 березня 2009 р. групою молодих людей були вчинені хуліганські дії щодо посольства Російської Федерації в Україні. Кілька учасників цього "дійства" було затримані працівниками українських правоохоронних органів, які здійснюють охорону посольства", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

За фактом протиправних дій посольство РФ у Києві подало відповідну ноту в МЗС України.