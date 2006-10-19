Кушнарьов зробив реверанс перед Ющенком

Заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що кандидатури на вакантні посади в уряді має запропонувати Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Є.КУШНАРЬОВ сказав, що вважає за доцільне запропонувати Президенту заповнити вакантні посади в уряді. На його думку, це б покращило співпрацю антикризової коаліції з Президентом і дозволило відчути спільну відповідальність. «Саме цього не вистачає сьогодні державі. Дуже захопились розподілом влади в державі і це несе в собі небезпеку», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

В разі, якщо Президент відмовиться, Партія регіонів здатна швидко заповнити вакантні посади і не лише за рахунок антикризової коаліції, сказав Є.КУШНАРЬОВ. «У нас дуже потужний кадровий потенціал в регіонах», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що «Наша Україна» переходить в опозицію до урядової коаліції і відкликає своїх міністрів.

Міністрами за квотою “Нашої України” є Ігор ЛІХОВИЙ (міністр культури); Юрій ПОЛЯЧЕНКО (міністр охорони здоров`я); Юрій ПАВЛЕНКО (міністр у справах сім`ї, молоді і спорту); Роман ЗВАРИЧ (міністр юстиції).

Сьогодні ці четверо міністрів мають оголосити про своє рішення.

В.ЮЩЕНКО вчора висловив думку, що міністри, які пройшли в уряд за квотою «Нашої України», мають виконати волю своєї партії.

В той же час міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО і міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, які працюють за квотою Президента, і внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО залишаться на своїх посадах і далі.

Ю.ЛУЦЕНКО призначений у Кабмін за домовленістю між В.ЮЩЕНКОМ і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.