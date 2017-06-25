Захист керівника "Страна.uа" обіцяє внести заставу вже завтра

Захист головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, щодо якого 24 червня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 544 тис. грн, обіцяє внести заставу вже завтра.

Про це повідомила адвокат Гужви, екс-міністр юстиції України за часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш у мережі Facebook.

«Вже завтра буде внесено заставу, і в найближчий час він буде на волі», - написала Лукаш.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.ua». Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми у 10 тис. дол. Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення у вимаганні коштів «сфабрикованими».

Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.