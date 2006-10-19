Чоловік облився бензином і підпалив себе під Верховною Радою

Під стінами Верховної Ради України міліція зупинила акт самоспалення громадянина Миколи БІЛОШАНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 12.30 житель Полтавської області М.БІЛОШАНСЬКИЙ біля паркану навпроти центрального входу до парламенту облився бензином і намагався себе підпалити. Однак міліція, оперативно зреагувавши, загасила полум’я, і в результаті у М.БІЛОШАНСЬКОГО обпалено лише праву руку.

Як повідомив сам М.БІЛОШАНСЬКИЙ журналістам, він хотів привернути увагу депутатів до своїх фінансових проблем.