Картини, ікони та коштовні годинники: ГПУ арештувала майна екс-"податківців Клименка" майже на 900 мільйонів (фото, відео)

В рамках кримінального провадження за фактом створення злочинної організації В. Януковича - екс-міністра О. Клименка, яка діяла з метою збагачення її членів шляхом контрольованого ухилення від сплати податків суб’єктами реального сектору економіки правоохоронці арештували майна підозрюваних на загальну суму 888 млн 452 тис грн. Про це повідомив прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, передає прес-служба ГПУ.

Він також назвав лідерів за рівнем арештованих статків.

«Так, наприклад, у колишнього керівника Державної податкової інспекції у Святошинському районі Києва арештовано 20 квартир та інших об’єктів нерухомості на загальну суму майже 283 млн 564 тис грн; у екс-голови ДПІ Києва через суди накладено арешт на нерухомість вартістю майже 202 млн грн», - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків у фігурантів знайдено картини, старовинні ікони, зброя, коштовні годинники, дорогоцінні метали тощо

Окремо прокурор Головної військової прокуратури звернув увагу на те, що зараз вже стає зрозумілою подальша лінія захисту підозрюваних. Частина учасників злочинної організації займають позицію «в змову не вступав, з Клименко не працював».

«Хочу відзначити, що єдиним і незаперечним аргументом слідства є те, що порушення при заповненні податкової звітності були настільки очевидними, а суми настільки значними, що не помітити податківці їх просто не могли», - наголосив він.

Також Руслан Кравченко заявив, що накази про призначення на посади та звільнення є в матеріалах кримінального провадження. Всі екс-посадовці працювали у період 2011-2014 і в слідства достатньо доказів, що ці люди брали участь у діяльності так званої «держпрограми».

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані понад 23 нинішні та колишні керівники податкової служби. Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».