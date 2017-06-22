17 затриманих екс-податківців заарештовані зі збільшенням розмірів застав – Сарган

17 з 23-х затриманих у рамках спецоперації колишніх податківців часів екс-президента Віктора Януковича заарештовані зі збільшенням розмірів застав.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook.

«На сьогодні з 23 екс-податківців, затриманих в рамках антикорупційної операції, 17 вже заарештовані зі збільшенням розміру застави. При цьому розмір застави визначено у сумі від 1 млн грн до 150 млн грн», - написала вона.

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Сарган нагадала, що 24 травня правоохоронці провели понад 400 обшуків у 15 областях України.

«За попередніми даними, податкова служба за керівництва екс-глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд грн», - зазначила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані понад 23 нинішні та колишні керівники податкової служби.

Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Внаслідок такої діяльності особи з оточення Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.