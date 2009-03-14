Гриценко піде у президенти, коли люди будуть готові

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО не виключає, що балотуватиметься на посаду Президента України за умови, якщо суспільство буде готове.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив на прес-конференції у Харкові.

«Я не хочу брати участі у кампанії, щоб просто погрітися», - сказав А.ГРИЦЕНКО і додав: «Якщо я буду бачити, що люди готові до чесних виборів, якщо суспільство буде готове відмовитися від солодких обіцянок, від яких потім буває політичний діабет. Якщо люди будуть готові сприймати логіку, тоді…».

Але, на переконання А.ГРИЦЕНКА, «ще не дозріли ми до цього».