У БЮТ вважають Шамшура нормальною кандидатурою... не надовго

Глава парламентського комітету у зарубіжних справах, представник БЮТ Олег Білорус вважає, що Олег Шамшур, висунутий Президентом кандидатом на пост міністра закордонних справ, пропрацює на цій посаді лише до виборів.

В інтерв`ю «Обкому» пан Білорус заявив, що вважає кандидатуру Шамшура «абсолютно нейтральною» і зазначив: «Це нормальний кандидат на перехідний період, це ж не надовго, до президентських виборів».