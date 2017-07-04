РФ вибудовує інфраструктуру для військ і створює дивізії на кордоні з Україною – Турчинов
Також Росія зміцнила позиції в Чорноморському та Балтійському басейнах.
Росія вибудовує потужну інфраструктуру для військ та створює нові дивізії вздовж північних та східних кордонів України. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Соріном Дукару, повідомляє прес-служба РНБО.
Читайте такожКабмін, Міноборони і Генштаб найближчим часом мають вирішити квартирні питання військових моряків – Турчинов«Відбулась зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони Турчинова із заступником генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Дукару. Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію, що склалась в Україні внаслідок гібридної агресії РФ проти нашої держави», - йдеться в повідомленні.
За словами Турчинова, вздовж кордону України з РФ вибудовується потужна інфраструктура російських військ, «створюються нові дивізії в Бєлгородській і Ростовській областях, поблизу східного та північного кордонів».
«Немає потреби вам розповідати про мілітаризацію в Калінінграді та створення потужних баз у Сирії РФ», - сказав секретар РНБО і додав, що Росія значно зміцнила свої позиції в Чорноморському та Балтійському басейнах.