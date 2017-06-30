СБУ заблокувала кібератаки з боку російських спецслужб

Служба безпеки України заявляє, що припинила поширення шкідливого програмного забезпечення спецслужбами Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У період з 25 травня до 6 червня Служба безпеки України у чіткій взаємодії з іноземними партнерами припинила використання української мережевої інфраструктури для цілеспрямованого розповсюдження з боку спецслужб Російської Федерації шкідливого програмного забезпечення з метою ураження інформаційних мереж об’єктів критичної інфраструктури нашої держави та інших країн світу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що спільно з іноземними партнерами припинено розгалужену міжнародну мережеву інфраструктуру, яку побудовали спецслужби Росії.

За допомогою цієї інфраструктури приховано, з використанням серверного обладнання, у т.ч. українського хостингу, здійснювались цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) та зараження спеціальними видами шкідливих комп’ютерних програм об’єктів критичної інфраструктури України та інших держав.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяне у системі кібератак з боку спецслужб Російської Федерації. Тривають слідчо-оперативні дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та інформація, що циркулювала у кіберінфраструктурі", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Microsoft (США) виявила докази поширення вірусу Petya.A через програму для звітності та документообігу "M.E.Doc".

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27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси та локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства зазнали масованої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

Вірус поширюється також у Росії, Англії, Індії та інших країнах Європи й Азії. Вірус Petya.А шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй із кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхньої дій.